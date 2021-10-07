Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА пытался переманить атакующего защитника, которого подписал чемпион Италии

ЦСКА пытался переманить атакующего защитника, которого подписал чемпион Италии
Комментарии

Московский ЦСКА пытался переманить атакующего защитника Изайю Кординье, сообщает в своём «твиттере» журналист Дилан де Абреу. По информации источника, армейцы хотели сделать предложение 24-летнем баскетболисту, однако просили игрока подождать, поскольку собирались изначально подписать игрока на позицию центрового, который мог бы заменить травмированного Николу Милутинова.

Однако Кординье решил не рисковать и согласился на предложение итальянского «Виртуса».

Изайя подписал контракт до конца сезона-2022/2023, однако у него в соглашении прописаны опции выхода летом 2022 года в случае предложения из НБА, а также от клуба Евролиги, если «Виртус» не сможет пробиться в число участников турнира.

Напомним, ранее стало известно, что центровой ЦСКА Никола Милутинов травмировал колено и пропустит в общей сложности от трёх до четырёх недель. Милутинов получил травму 30 сентября, уже на третьей минуте гостевого матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021