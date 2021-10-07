ЦСКА пытался переманить атакующего защитника, которого подписал чемпион Италии

Московский ЦСКА пытался переманить атакующего защитника Изайю Кординье, сообщает в своём «твиттере» журналист Дилан де Абреу. По информации источника, армейцы хотели сделать предложение 24-летнем баскетболисту, однако просили игрока подождать, поскольку собирались изначально подписать игрока на позицию центрового, который мог бы заменить травмированного Николу Милутинова.



Однако Кординье решил не рисковать и согласился на предложение итальянского «Виртуса».



Изайя подписал контракт до конца сезона-2022/2023, однако у него в соглашении прописаны опции выхода летом 2022 года в случае предложения из НБА, а также от клуба Евролиги, если «Виртус» не сможет пробиться в число участников турнира.



Напомним, ранее стало известно, что центровой ЦСКА Никола Милутинов травмировал колено и пропустит в общей сложности от трёх до четырёх недель. Милутинов получил травму 30 сентября, уже на третьей минуте гостевого матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом».