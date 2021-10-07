Американская полиция арестовала 18 экс-игроков НБА

Американская полиция арестовала сразу 18 экс-игроков, ранее выступавших в Национальной баскетбольной ассоциации. Федеральные власти обвиняют бывших баскетболистов в мошенничестве с выплатами пособий НБА, общая сумма нанесённого ущерба составила около $ 4 млн.
Схема действовала с 2017 по 2020 годы. Мошенничество заключалось в том, что игроки получали компенсацию за медицинские процедуры, которые им на самом деле не проводили, включая стоматологические.
Как сообщает издание Hoops Rumors, арестованы были следующие баскетболисты: Тони Аллен, Алан Андерсон, Шеннон Браун, Уилл Байнум, Глен Дэвис, Крис Дуглас-Робертс, Мелвин Эли, Дариус Майлз, Джамарио Мун, Милт Паласио, Рубен Паттерсон, Эдди Робинсон, Грег Смит, Себастьян Телфэр, Си Джей Уотсон, Терренс Уильямс, Антуан Райт и Тони Ротен.
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