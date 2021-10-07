«Зенит» обыграл в гостях «Жальгирис», добыв вторую победу в Евролиге
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Петербургский «Зенит» в гостях обыграл литовский «Жальгирис» в рамках Евролиги. Встреча завершилась со счётом 70:64 (21:16, 19:18, 15:17, 15:13) в пользу подопечных Хавьера Паскуаля. Для «Жальгириса» поражение стало вторым подряд в Евролиге, «Зенит» ранее обыграл УНИКС (70:69).
Петербуржцы сразу захватили инициативу, добившись пяти очков преимущества в первой четверти. Во втором игровом отрезке «Зенит» сумел сохранить и даже немного увеличить отрыв в счёте. После большого перерыва «Жальгирис» прибавил, выиграв третью четверть, но в заключительной четверти гости вновь оказались сильнее.
Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
07 октября 2021, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
4-я четверть
64 : 70
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Жальгирис: Стрелниекс - 14, Лекавичюс - 10, Ловернь - 10, Небо - 7, Улановас - 7, Гиффей - 5, Кальнетис - 5, Мудиай - 4, Янкунас - 2, Блажевич, Кавано, Милакнис
Зенит: Лойд - 19, Бэрон - 11, Гудайтис - 7, Зубков - 6, Понитка - 6, Карасёв - 5, Мики - 5, Пойтресс - 5, Кузминскас - 3, Фрэнкамп - 3, Д. Кулагин, Захаров
Самым результативным игроком в составе хозяев стал Янис Стрелниекс (14 очков). У «Зенита» лидером по очкам стал Джордан Лойд (19).
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