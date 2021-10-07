«Зенит» обыграл в гостях «Жальгирис», добыв вторую победу в Евролиге

Петербургский «Зенит» в гостях обыграл литовский «Жальгирис» в рамках Евролиги. Встреча завершилась со счётом 70:64 (21:16, 19:18, 15:17, 15:13) в пользу подопечных Хавьера Паскуаля. Для «Жальгириса» поражение стало вторым подряд в Евролиге, «Зенит» ранее обыграл УНИКС (70:69).



Петербуржцы сразу захватили инициативу, добившись пяти очков преимущества в первой четверти. Во втором игровом отрезке «Зенит» сумел сохранить и даже немного увеличить отрыв в счёте. После большого перерыва «Жальгирис» прибавил, выиграв третью четверть, но в заключительной четверти гости вновь оказались сильнее.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Янис Стрелниекс (14 очков). У «Зенита» лидером по очкам стал Джордан Лойд (19).