«Барселона» легко обыграла «Баварию», «Панатинаикос» вырвал победу в матче с «Фенербахче»

В Евролиге завершились ещё три матча регулярного чемпионата Евролиги. Напомним, в первом матче игрового дня «Зенит» победил «Жальгирис» (70:64).



Греческий «Панатинаикос» обыграл турецкий «Фенербахче» на домашней площадке. Встреча завершилась со счётом 91:87. Греческая команда сумела отыграться и драматично вырвать победу в концовке четвёртой четверти.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Израильский «Маккаби» в родных стенах неожиданно уступил сербской «Црвене Звезде», матч закончился со счётом 63:75. Самым результативным игроком стал форвард «Црвены Звезды» Никола Калинич (19 очков).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

«Бавария» на домашней площадке не сумела навязать сопротивления испанской «Барселоне», проиграв со счётом 72:80. Испанцы доминировали с первых минут, позволив сопернику немного сократить разрыв только в четвёртой четверти.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.