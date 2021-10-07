Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» легко обыграла «Баварию», «Панатинаикос» вырвал победу в матче с «Фенербахче»

«Барселона» легко обыграла «Баварию», «Панатинаикос» вырвал победу в матче с «Фенербахче»
Комментарии

В Евролиге завершились ещё три матча регулярного чемпионата Евролиги. Напомним, в первом матче игрового дня «Зенит» победил «Жальгирис» (70:64).

Греческий «Панатинаикос» обыграл турецкий «Фенербахче» на домашней площадке. Встреча завершилась со счётом 91:87. Греческая команда сумела отыграться и драматично вырвать победу в концовке четвёртой четверти.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
07 октября 2021, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
91 : 87
Фенербахче
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Недович - 20, Папапетру - 14, Макон - 13, Уайт - 12, Перри - 9, Флойд - 8, Эванс - 7, Сент-Рос - 6, Папаяннис - 2, Бохоридис, Каселакис, Манцукас
Фенербахче: Веселы - 18, де Коло - 16, Букер - 14, Хенри - 12, Пьерр - 10, Полонара - 9, Гудурич - 8, Бартель, Бирсен, Махмутоглу, Хазер, Шайок

Израильский «Маккаби» в родных стенах неожиданно уступил сербской «Црвене Звезде», матч закончился со счётом 63:75. Самым результативным игроком стал форвард «Црвены Звезды» Никола Калинич (19 очков).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
07 октября 2021, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
63 : 75
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 18, Лессор - 16, Калояро - 9, Деррик Уильямс - 6, Нанналли - 5, Блайзер - 3, ДиБартоломео - 2, Рейнольдс - 2, Соркин - 2, Зив, Тейлор, Эванс
Црвена Звезда: Калинич - 19, Уолтерс - 17, Митрович - 12, Добрич - 8, Лазаревич - 6, Симонович - 6, Иванович - 4, Давидовац - 2, Кузмич - 1, Gušić, Ускокович, Холлинс

«Бавария» на домашней площадке не сумела навязать сопротивления испанской «Барселоне», проиграв со счётом 72:80. Испанцы доминировали с первых минут, позволив сопернику немного сократить разрыв только в четвёртой четверти.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
07 октября 2021, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
72 : 80
Барселона
Барселона, Испания
Бавария: Хиллиард - 18, Томас - 14, Рабит - 13, Шишко - 7, Хантер - 6, Уолден - 5, Уэйлер-Бэбб - 4, Ярамаз - 3, Шиллинг - 2, Джордж, Обиси, Огунсипе
Барселона: Хиггинс - 16, Дэвис - 15, Миротич - 11, Йокубайтис - 9, Курич - 8, Калатес - 6, Хэйс - 6, Ориола - 4, Шмитс - 3, Лапровиттола - 2, Кайседо, Мартинес
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021