Велимир Перасович назвал ключевые причины поражения УНИКСа от «Монако»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением после поражения в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако» (88:80 ОТ).

«Мы очень надеялись победить в этом матче. «Монако» совершил рывок в течение последних 2-3 минут, что стало ключевым моментом в игре. У нас было преимущество 12 очков, после чего сдали ментально. Кроме того, важным моментом были подборы. Мы жёстко боролись, но в решающие моменты соперники забирали эти подборы. В нападении играли без уверенности, это было ключевым в решающие моменты игры. «Монако» совершил рывок 8:0 в начале четвёртой четверти. Мы взяли тайм-аут и изменили свои действия на площадке. Команда ожидала, что произойдёт перелом в игре, но ничего не произошло. Это было ещё одним ключевым моментом матча», — приводит слова Перасовича официальный сайт Евролиги.