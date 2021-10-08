ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

Московский ЦСКА на выезде переиграл «Анадолу Эфес» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 100:96.
Армейцы с первой четверти захватили инициативу в матче, поведя в счёте к первому перерыву — 26:21. Вторая четверть прошла в равной борьбе, на большой перерыв команды ушли со счётом 51:46 в пользу ЦСКА. В третьей десятиминутке армейцам удалось совершить рывок и увеличить преимущество до 11 очков. В заключительной четверти «Анадолу Эфес» предпринял попытку отыграться, однако армейцам удалось удержать преимущество в вязкой концовке. Итоговый счёт встречи — 100:96 в пользу ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 23 очка. В составе хозяев паркета 32 очка набрал Василие Мицич.
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