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ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге

ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге
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Московский ЦСКА на выезде переиграл «Анадолу Эфес» в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 100:96.

Армейцы с первой четверти захватили инициативу в матче, поведя в счёте к первому перерыву — 26:21. Вторая четверть прошла в равной борьбе, на большой перерыв команды ушли со счётом 51:46 в пользу ЦСКА. В третьей десятиминутке армейцам удалось совершить рывок и увеличить преимущество до 11 очков. В заключительной четверти «Анадолу Эфес» предпринял попытку отыграться, однако армейцам удалось удержать преимущество в вязкой концовке. Итоговый счёт встречи — 100:96 в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Торнике Шенгелия, набравший 23 очка. В составе хозяев паркета 32 очка набрал Василие Мицич.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
08 октября 2021, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
96 : 100
ЦСКА
Москва, Россия
Анадолу Эфес: Мицич - 32, Морман - 14, Ларкин - 12, Пляйсс - 9, Бьёбуа - 8, Петрушев - 7, Данстон - 6, Андерсон - 5, Синглтон - 2, Балбай - 1, Гази, Гечим
ЦСКА: Шенгелия - 23, Клайберн - 18, Лундберг - 17, Фойгтман - 17, Швед - 9, Курбанов - 7, Ухов - 5, Боломбой - 2, Хэкетт - 2, Антонов, Ивлев, Хоменко
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