Итудис объяснил, почему ЦСКА чуть не растерял двузначное преимущесто в концовке с «Эфесом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (100:96) заявил, что в концовке на действиях его команды сказалась усталость из-за ограниченной ротации.
«Это была очень интересная игра, ещё одна битва между «Эфесом» и ЦСКА. Мы к этому привыкаем: высокая результативность, триллер. Вы всё видели. Думаю, что сегодня мы были лучшей командой, поэтому поздравляю своих игроков. Мы играли на уровне физической активности, необходимой для такой игры на выезде с действующим чемпионом. Мы приехали сюда с потерями в составе, но ребята продолжали верить.
В третьей четверти мы оформили очень уверенное двузначное преимущество в счёте. А после этого звёзды «Эфеса» немного надавили на нас. Мы принимали какие-то неправильные решения. Наверное, мы немного устали из-за небольшой ротации. Может быть, это моя вина. Но я думаю, что в целом мы были лучшей командой. Мы хорошо справились с ситуацией. Нам удалось одержать хорошую победу и доказать, что мы действительно умеем играть в баскетбол», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.
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