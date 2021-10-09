Эргин Атаман объяснил поражение «Эфеса» от ЦСКА в Евролиге

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман объяснил поражение своих подопечных в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА (96:100).



«Мы ужасно сыграли в защите. Очень сложно выиграть, позволив соперникам набрать 100 очков. В первой четверти мы позволили им сделать восемь подборов в атаке, с которых они набрали 15 очков. Думаю, мы не могли физически ответить ЦСКА сегодня. За исключением Мицича, наши снайперы сегодня много мазали, Ларкин забросил 0 из 7. Мы пытались вернуться в игру, но этого было недостаточно. Мы много фолили, 37 штрафных в исполнении ЦСКА — слишком много для такой игры. Это был не лучший наш матч.



Мы не смогли остановить Шенгелию. У Петрушева есть проблемы с защитой против таких игроков. Евролига очень требовательна к физике, так что Петрушеву нужно прибавлять. Мы ожидали вклада в игру со стороны Данстона, но у него тоже возникли проблемы с подборами. Мы были разгромлены на подборах, а не в защитных действиях. Настоящая проблема была именно там», — приводит слова Атамана Basket Servisi.