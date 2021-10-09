Восходящая звезда НБА заразился COVID-19, вакцинированный ветеран ушёл на изоляцию

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун сдал положительный тест на COVID-19 и находится на карантине, сообщает Hoops Rumors.

Болезнь протекает бессимптомно. Браун пропустил концовку прошлого сезона из-за разрыва связки в левом запястье. 24-летний Браун в прошлом сезоне набирал в среднем 24,7 очка, 6,0 подбора и 3,4 передачи в 58 играх. Баскетболист пропустил концовку чемпионата из-за операции на запястье.

Тяжелый форвард «Бруклин Нетс» Пол Миллсэп не принимал участия в предсезонном матче НБА с «Милуоки Бакс» (119:115) из-за протоколов о здоровье и безопасности. Он либо дал положительный результат теста на COVID-19, либо близко контактировал с кем-то, кто заразился коронавирусом. Миллсэп является одним из вакцинированных игроков НБА, для которых действуют значительные послабления, но это не спасло его от ухода на карантин.