Кеннет Фарид отреагировал на переход в ЦСКА

Американский центровой Кеннет Фарид прокомментировал свой переход в московский ЦСКА.



«Счастлив стать частью клуба уровня НБА в Евролиге, такой значительной организации, как московский ЦСКА. Рад, что смогу внести свой вклад, помочь вместе достигнуть многих целей, благодарен, что получил возможность играть», — приводит слова Фарида пресс-служба ЦСКА.

Фарид провёл 8 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Игрок был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».