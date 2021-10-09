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Сергей Игнашевич: никогда бы не подумал, что Леброн Джеймс не отобьёт мне пятёрку

Сергей Игнашевич: никогда бы не подумал, что Леброн Джеймс не отобьёт мне пятёрку
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Бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич вспомнил, как однажды посещал матч «Майами Хит», где тогда играл нынешний лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», 4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс.

«Как-то зимой мы были в Америке в отпуске. Я пошёл на матч НБА, играл «Майами» с кем-то. Мне нравился Джеймс, он тогда играл с Уэйдом вместе в одной команде – Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд.

Наши места находились у входа в подтрибунку. Когда игра закончилась, все болельщики потянули руки к баскетболистам. Я совсем рядом сидел. И вдруг Джеймс идёт один, как-то он уходил раньше времени. И я встал и начал тянуть к нему руку. Он посмотрел на меня и просто прошёл мимо. Это был очень неловкий момент. Никогда бы не подумал, что Джеймс мне не отобьёт пятёрку», – сказал Игнашевич в подкасте «Деньги пришли».

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