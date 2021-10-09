Гомельский назвал одного игрока ЦСКА, который не вошёл в игру с «Эфесом»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о победе ЦСКА над «Анадолу Эфесом» во втором туре регулярного чемпионата Евролиги. По мнению Гомельского, Джоэл Боломбой не очень удачно провёл встречу.



«Всё-таки «Эфес» — действующий чемпион Евролиги, а Атаман — отличный тренер. Кроме того, игра проходила в Стамбуле. Ну никак перед своими зрителями проигрывать не хотелось. А в ЦСКА на очень высоком уровне сыграли сразу 5 человек: Лундберг, Шенгелия, Клайберн, Фойгтманн и Швед. Свои отрезки полезно провели Курбанов, Хэккетт и Ухов. А Боломбой, к сожалению, в игру так и не вошёл. Но нельзя же рассчитывать, что Фойгтманн может играть все 40 минут», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.