Леброн Джеймс тремя словами отреагировал на бой Фьюри и Уайлдера

Знаменитый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс лаконично высказался о поединке с участием американского экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера и непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри, чей бой прошёл в ночь на 10 октября мск. Фьюри праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.



«Адский побоище. Классика», — написал Леброн в своём «твиттере».



На счету Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа (22 нокаутом), один бой был завершён вничью. У Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, по результатам одного судьи определили ничью, ещё два закончились поражением — оба в бою с Тайсоном.