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Леброн Джеймс тремя словами отреагировал на бой Фьюри и Уайлдера

Леброн Джеймс тремя словами отреагировал на бой Фьюри и Уайлдера
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Знаменитый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс лаконично высказался о поединке с участием американского экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера и непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри, чей бой прошёл в ночь на 10 октября мск. Фьюри праздновал победу нокаутом в 11-м раунде.

«Адский побоище. Классика», — написал Леброн в своём «твиттере».

На счету Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа (22 нокаутом), один бой был завершён вничью. У Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, по результатам одного судьи определили ничью, ещё два закончились поражением — оба в бою с Тайсоном.

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