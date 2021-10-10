«Нижний Новгород» одержал победу в матче с «Астаной»

Российский клуб «Нижний Новгород» одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча завершилась со счётом 76:73 (16:22, 26:20, 22:13, 12:18) в пользу хозяев площадки.
Начало вышло не самым удачным для российской команды. Уже в первой четверти отставание от гостей доходило до 12 очков, и всё же на вторую десятиминутку команды уходили при преимуществе «Астаны» в шесть баллов. Ровно с таким же перевесом «Нижний Новгород» выиграл вторую четверть и, таким образом, сравнял счёт перед большим перерывом.
Третья четверть, которую российский клуб выиграл с преимуществом в 9 очков, в итоге стала определяющей. Несмотря на поражение в заключительном игровом отрезке, «Нижний Новгород» всё-таки удержал перевес в счёте и выиграл матч.
В составе победителей чаще всего кольцо соперников поражал Роландас Фрейманис (25). У гостей больше всего очков на счету Джейлена Бэрфорда (32).
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