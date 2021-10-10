Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нижний Новгород» одержал победу в матче с «Астаной»

«Нижний Новгород» одержал победу в матче с «Астаной»
Комментарии

Российский клуб «Нижний Новгород» одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча завершилась со счётом 76:73 (16:22, 26:20, 22:13, 12:18) в пользу хозяев площадки.

Начало вышло не самым удачным для российской команды. Уже в первой четверти отставание от гостей доходило до 12 очков, и всё же на вторую десятиминутку команды уходили при преимуществе «Астаны» в шесть баллов. Ровно с таким же перевесом «Нижний Новгород» выиграл вторую четверть и, таким образом, сравнял счёт перед большим перерывом.

Третья четверть, которую российский клуб выиграл с преимуществом в 9 очков, в итоге стала определяющей. Несмотря на поражение в заключительном игровом отрезке, «Нижний Новгород» всё-таки удержал перевес в счёте и выиграл матч.

В составе победителей чаще всего кольцо соперников поражал Роландас Фрейманис (25). У гостей больше всего очков на счету Джейлена Бэрфорда (32).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 октября 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
76 : 73
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Нижний Новгород: Фрейманис - 25, Стребков - 15, Астапкович - 11, Джонс - 6, Чадов - 6, М. Кулагин - 5, Карданахишвили - 4, Ганькевич - 2, Йованович - 2, Антипов, Личутин, Платонов
Астана: Бэрфорд - 32, Хики - 18, Спенсер - 9, Тихоненко - 5, Бажин - 4, Кэмпбелл - 4, Гаврилов - 1, Балашов, Марчук, Мурзагалиев, Пан, Щербак
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021