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Bleacher Report допустил громкий обмен с участием пяти команд и четырёх суперзвёзд НБА

Bleacher Report допустил громкий обмен с участием пяти команд и четырёх суперзвёзд НБА
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Четыре клуба Национальной баскетбольной ассоциации готовы совершить между собой крупный обмен. Как сообщает издание Bleacher Report, участниками обмена могут стать «Филадельфия Сиксерс», «Бруклин Нетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Сакраменто Кингз».

По информации журналиста Энди Бейли, данный обмен может включать в себя таких известных игроков, как Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум, Кайри Ирвинг и Бен Симмонс. Также потенциальная сделка будет включать в себя ещё несколько баскетболистов и пиков драфта.

Ранее стало известно, что «Филадельфия» не намерена пытаться обменять Ирвинга из «Бруклин Нетс». Клуб не хочет связываться с игроком, который отказался от вакцинации, а следующим летом может стать неограниченно свободным агентом.

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