В «Бруклине» прояснили позицию по Кайри Ирвингу

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш прокомментировал стратегию клуба относительно Кайри Ирвинга. Напомним, игрок отказался проходить вакцинацию, из-за чего он не сможет принимать участие в домашних матчах «Бруклина».



«Мы понимаем, что Кайри Ирвинг не будет играть в домашних матчах. В этом сезоне нам придётся играть без него. Всё зависит от того, когда, где и сколько», – приводит слова Нэша журналист Ян Бегли в своём «твиттере».



Ранее стало известно, что Ирвинг получил разрешение посещать тренировочную базу клуба, несмотря на отсутствие вакцинации от коронавируса. Власти Нью-Йорка признали спортивный комплекс «Нетс» частным офисным зданием, что позволило Ирвингу избежать ограничения. При этом Кайри всё ещё не может участвовать в домашних матчах команды на арене «Барклайс-центр» из-за требований Нью-Йорка по вакцинации.