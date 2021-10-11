Предсезонные матчи НБА. «Лейкерс» без Леброна разгромно проиграли с разницей в 29 очков

Состоялись четыре предсезонных матча НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» без Леброна Джеймса в составе были разгромлены «Финикс Санз», «Милуоки Бакс» с Яннисом Адетокунбо крупно победил «Оклахома-Сити Тандер».
«Орландо Мэджик» – «Сан-Антонио Спёрс» 100:101 (17:28, 23:21, 24:32, 36:20)
О: Росс 20, Бамба 16 + 10 подборов + 5 блок-шотов, Картер 14 + 7 подборов, Хэмптон 12 + 8 подборов, Мур 10
С: Мюррэй 18, Уокер 16, Джонсон 12, Васселл 9, Пелтль 8 + 9 подборов, Форбс 8, Примо 8
«Кливленд Кавальерс» – «Чикаго Буллз» 101:102 (27:28, 25:24, 23:27, 26:23)
К: Маркканен 18, Мобли 15 + 10 подборов, Аллен 12 + 8 подборов, Осман 11, Окоро 9, Рубио 9 + 9 передач, Уиндлер 9
Ч: Дерозан 23, Джонсон 14 + 11 подборов, Лавин 13, Болл 10 + 4 блок-шота, Вучевич 10 + 9 подборов, Джонс 10
«Милуоки Бакс» – «Оклахома-Сити Тандер» 130:110 (48:32, 33:22, 23:27, 26:29)
М: Нвора 15 + 8 подборов, Брайант 14, Миддлтон 14, Аллен 13, Коннотон 12, Уотерс 11, Холидэй 11, Брук Лопес 11, Яннис Адетокунбо 8 + 9 подборов + 6 передач
О: Дорт 19, Джером 13, Гилджес-Александер 12 + 6 передач, Гидди 9 + 6 передач, Мускала 9, Мэнн 9
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Финикс Санз» 94:123 (18:28, 26:23, 20:37, 30:35)
Л: Дэвис 19 + 6 передач, Энтони 17, Уэстбрук 8 + 9 потерь, Бэйзмор 8, Ривз 8, Браун 8
Ф: Пол 15, Шэмет 13, Макги 12 + 9 подборов, Смит 12 + 9 подборов, Эйтон 11 + 9 подборов, Пэйн 10 + 7 передач
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
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