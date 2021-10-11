«Мамба менталити» данк Мотли и передача Макколлума — в топ-10 моментов недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов третьей недели регулярного чемпионата сезона-2021/2022.

В подборку вошли невероятное попадание защитника Михаила Кулагина («Нижний Новгород»), «Мамба менталити» данк тяжёлого форварда Джонатана Мотли («Локомотив-Кубань»), полёты центровых Ди Джея Фандерберка («Автодор») и Сергея Балашова («Енисей»), передачи разыгрывающего Джекуана Льюиса («Калев») и атакующего защитника Эррика Макколлума («Локомотив-Кубань»).

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Напомним, на прошлой неделе в десятке были представлены эффектный проход форварда ЦСКА Уилла Клайберна через всю площадку и ещё один полёт Фандерберка.