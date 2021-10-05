Проход через всю площадку Клайберна, полёт Фандерберка — в топ-10 моментов недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила топ-10 моментов второй игровой недели регулярного чемпионата сезона-2021/2022.

Полёт центрового Ди Джея Фандерберка в быстром отрыве («Автодор»), передачи лёгкого форварда Матеуша Понитки («Зенит») и разыгрывающего Джекуана Льюиса («Калев»), проход через всю площадку лёгкого форварда Уилла Клайберна (ЦСКА), блок-шот и сверхдальнее попадание атакующего защитника Джейлена Бэрфорда («Астана») представлены в подборке матчей 2-4 октября:

Права на видео принадлежат АНО « Единая баскетбольная лига ». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ. Единая лига ВТБ.

Напомним, роскошный проход Торнике Шенгелии и реверс-данк Марио Хезоньи вошли в топ-10 моментов прошлой недели Единой лиги ВТБ.