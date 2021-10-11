Евролига представила документальный фильм о Торнике Шенгелии и Майке Джеймсе

Евролига разместила на своём YouTube-канале документальный фильм о баскетболистах Торнике Шенгелии и Майке Джеймсе.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
В фильме показывается ЦСКА в сезоне-2020/2021, который Джеймс начинал в составе армейского клуба. Напомним, Шенгелия продолжает выступать за московскую команду.
Джеймс сейчас играет в составе французского «Монако». 8 октября его команда обыграла казанский «УНИКС» в Евролиге, а Майк набрал 14 очков и реализовал ключевой бросок в овертайме при счёте 78:78, после которого команда впервые вышла вперёд в дополнительное время и удерживала преимущество. Джеймс мог принести победу «Монако» в основное время, но не забил штрафной бросок при счёте 74:74 на последних секундах.
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