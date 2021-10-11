Карим Абдул-Джаббар: в современной НБА я бы сидел на скамейке

Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар высказался по поводу того, как сильно изменилась лига с появлением трёхочкового броска.

«Я думаю, что трёхочковый бросок заставил всех быть универсальными в игре. До его появления, будучи центровым, я никогда не выходил из «краски». Если я получал подбор в защите, тренер говорил мне отдать его защитнику и идти в нападение, чтобы занять позицию для атаки, которую мы собираемся разыграть. Теперь люди учатся играть по-другому. Посмотрите на Адетокунбо. Он подбирает мяч и может никому его не отдавать, а я напомню, что его рост почти семь футов. Он превращается в разыгрывающего и идёт атаковать.

Если бы я попытался сделать это, я бы сидел на скамейке запасных. Я бы сидел там с Джоном Блэком (бывший вице-президент «Лейкерс» по связям с общественностью) и вёл статистику», — приводит слова Абдул-Джаббара Fadeaway World.