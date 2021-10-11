Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Коста Куфос определился с новым клубом

Экс-игрок ЦСКА Коста Куфос определился с новым клубом
Комментарии

Бывший игрок московского ЦСКА Коста Куфос подписал контракт с клубом Лиги развития НБА «Игнайт». Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Марк Штейн.

Центровой имел несколько предложений от европейских команд, но остановил свой выбор на «Игнайте». «Игнайт» – клуб Лиги развития, созданный для подготовки к драфту НБА талантливых молодых игроков, отказавшихся от выступления в студенческой NCAA.

Куфос, 23-й пик драфта НБА-2008, с 2008 по 2019 год провёл 686 матчей в лиге за «Юту», «Миннесоту», «Денвер», «Мемфис» и «Сакраменто», набирая в среднем 5,7 очка и 5 подборов при реализации с игры 53,4%. Прошлый сезон опытный центровой, с 2019 по 2020 год выступавший за ЦСКА, заканчивал в греческом «Олимпиакосе».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021