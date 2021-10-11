Экс-игрок ЦСКА Коста Куфос определился с новым клубом
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Бывший игрок московского ЦСКА Коста Куфос подписал контракт с клубом Лиги развития НБА «Игнайт». Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Марк Штейн.
Центровой имел несколько предложений от европейских команд, но остановил свой выбор на «Игнайте». «Игнайт» – клуб Лиги развития, созданный для подготовки к драфту НБА талантливых молодых игроков, отказавшихся от выступления в студенческой NCAA.
Куфос, 23-й пик драфта НБА-2008, с 2008 по 2019 год провёл 686 матчей в лиге за «Юту», «Миннесоту», «Денвер», «Мемфис» и «Сакраменто», набирая в среднем 5,7 очка и 5 подборов при реализации с игры 53,4%. Прошлый сезон опытный центровой, с 2019 по 2020 год выступавший за ЦСКА, заканчивал в греческом «Олимпиакосе».
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