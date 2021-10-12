Третий номер драфта-2015 отчислен из клуба во второй раз за месяц

«Атланта Хоукс» отчислила центрового Джалила Окафора, сообщает Hoops Rumors.



Окафор подписал с «Хоукс» негарантированный контракт на тренировочный лагерь, поэтому вероятность попадания баскетболиста в заявку на сезон НБА изначально считалась невысокой. У «Атланты» осталось 14 игроков с полностью гарантированными контрактами. На последнее место в составе претендуют обладатели негарантированных контрактов Тимоти Луваву-Кабарро и Декуан Джеффрис.



Окафор выйдет с рынка отказов в среду и сможет начать поиски нового клуба в качестве свободного агента. Третий номер драфта НБА 2015 года столкнулся с отчислением во второй раз за месяц. В первой половине сентября с Окафором прекратил сотрудничество «Бруклин Нетс», где он оказался в результате сделки по Деандре Джордану с «Детройт Пистонс».



