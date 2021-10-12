Джоэл Эмбиид и Док Риверс высказались о возвращении Бена Симмонса в «Филадельфию»

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс и центровой Джоэл Эмбиид прокомментировали возвращение в команду Бена Симмонса. Ранее разыгрывающий отказывался приезжать в расположение команды и требовал обменять его в другой клуб.



«Да, похоже, Бен возвращается. Судя по отчётам, он уже прошёл тест на коронавирус. Я ещё позвоню руководству, но всё выглядит так, что Симмонс возвращается. Это хорошо», — отметил Риверс.



«Возвращение Бена — это хорошо для «Филадельфии», этого хотели все. Я всегда говорил, что с ним у нас намного больше шансов побеждать. Счастлив, что всё закончилось и мы можем снова пытаться стать лучшими. После окончания сезона я, как и многие, пытался поговорить с Беном, но мне этого не удавалось. Конечно, жаль, что такая ситуация вообще произошла. Но мы профессионалы и хотим побеждать», — рассказал Эмбиид.

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