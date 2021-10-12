Бен Симмонс вернулся в «Филадельфию», несмотря на отказ играть за команду

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс вернулся в расположение клуба, сообщает ESPN.
Симмонс пропустил первые две недели тренировочного лагеря и выставил клубу обменный запрос. Австралийский баскетболист ранее не собирался возвращаться в Филадельфию, но в последнее время позиция изменилась. Сообщалось, что Симмонс, из зарплаты которого было вычтено более $ 1 млн, ощутил последствия штрафов клуба за каждый пропущенный матч в предсезонке. Агент игрока Рич Пол начал вести переговоры с фронт-офисом «Сиксерс» о возвращении клиента в команду.
Симмонс прибыл в Филадельфию, сдал отрицательный тест на коронавирус и посетил домашний предсезонный матч НБА с «Бруклин Нетс» (115:104). Пока остаётся неясным, будет ли австралиец выходить на площадку в составе «Сиксерс» в ближайшее время.
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