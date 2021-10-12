Один из лучших доступных свободных агентов НБА предложил свои услуги «Лейкерс»

Лёгкий форвард Джеймс Эннис, входящий в число лучших свободных агентов НБА, намекнул «Лос-Анджелес Лейкерс» на своё желание перейти в клуб.



После очередного предсезонного поражения «Лейкерс» Эннис написал в «Твиттере»: «Я играю в защите, подписывайте меня уже».



«В августе Эннис активно ставил лайки под твитами, отправлявшими его в «Лос-Анджелес». Теперь же он идёт ещё дальше. Хотя формально он не упоминал именно «Лейкерс», время и текст сообщения ясно говорят о том, куда хочет перейти Джеймс», — написал в своём «твиттере» журналист Сэм Куинн.



За карьеру 31-летний Эннис сменил семь клубов. В последнем сезоне лёгкий форвард выступал за «Орландо Мэджик», проведя 41 матч и в среднем набирая 8,4 очка за игру.

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