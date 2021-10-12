«Клипперс» в 6 раз увеличили зарплату одному из ключевых игроков ротации

«Лос-Анджелес Клипперс» подписал с защитником Теренсом Мэнном двухлетнее продление контракта на сумму $ 22 млн, сообщает Hoops Rumors
Продление начнёт работать с сезона-2023/2024. В этом и следующем году зарплата Мэнна не превысит $ 2 млн (1,76 и 1,9 млн), после чего вырастет примерно в 6 раз. 24-летний Мэнн в среднем набирал 7,0 очка, 3,6 подбора и 1,6 передачи в 67 матчах прошлого сезона. Игрок запомнился 39 набранными очками в шестом матче второго раунда плей-офф НБА с «Юта Джаз», когда получил возможность занять важную роль в ротации после травмы Кавая Леонарда.
«Огромная честь и гордость подписать это продление с «Клипперс». Хочу поблагодарить фронт-офис за эту возможность. Я также хотел бы поблагодарить своих тренеров и товарищей по команде за то, что они поверили в меня и позволили развиваться как на площадке, так и за её пределами», — сказал Мэнн.
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