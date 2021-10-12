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ЦСКА обыграл «Зенит» в Евролиге благодаря 33 очкам Шенгелии

ЦСКА обыграл «Зенит» в Евролиге благодаря 33 очкам Шенгелии
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ЦСКА одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 77:67 (21:14, 15:17, 23:21, 18:15) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Армейцы захватили преимущество уже в первой четверти и уходили на вторую десятиминутку с перевесом в семь очков. Следующие десять минут проходили в равной борьбе, в которой немного точнее оказались баскетболисты клуба из Санкт-Петербурга.

Не изменился характер матча и в третьей четверти. А вот заключительные десять минут красно-синие провели куда более увереннее, доводя преимущество по ходу встречи до 13 очков.

В составе победителей больше всего очков на счету Торнике Шенгелии (33). У гостей чаще всех кольцо соперников поражал Джордан Лойд (19).

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
12 октября 2021, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
77 : 67
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Шенгелия - 33, Клайберн - 16, Фойгтман - 8, Швед - 8, Курбанов - 4, Лундберг - 3, Хэкетт - 3, Боломбой - 2, Антонов, Ивлев, Ухов, Хоменко
Зенит: Лойд - 19, Д. Кулагин - 8, Зубков - 8, Мики - 7, Гудайтис - 6, Бэрон - 5, Кузминскас - 5, Понитка - 5, Пойтресс - 2, Фрэнкамп - 2, Карасёв, Пушков
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