ЦСКА обыграл «Зенит» в Евролиге благодаря 33 очкам Шенгелии

ЦСКА одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 77:67 (21:14, 15:17, 23:21, 18:15) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.



Армейцы захватили преимущество уже в первой четверти и уходили на вторую десятиминутку с перевесом в семь очков. Следующие десять минут проходили в равной борьбе, в которой немного точнее оказались баскетболисты клуба из Санкт-Петербурга.



Не изменился характер матча и в третьей четверти. А вот заключительные десять минут красно-синие провели куда более увереннее, доводя преимущество по ходу встречи до 13 очков.

В составе победителей больше всего очков на счету Торнике Шенгелии (33). У гостей чаще всех кольцо соперников поражал Джордан Лойд (19).