«Лейкерс» в первом матче Леброна, Дэвиса и Уэстбрука проиграли «Голден Стэйт» без Карри

Состоялись два предсезонных матча НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Голден Стэйт Уорриорз», впервые одновременно выпустив на площадку звёзд Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Расселла Уэстбрука. В составе «Уорриорз» не играли Стефен Карри и Дрэймонд Грин.
Вашингтон – Торонто 108:113 (30:26, 28:32, 31:23, 19:32)
В: Кузма 24 + 7 подборов, Харрелл 17, Колдуэлл-Поуп 15, Гэффорд 14 + 17 подборов, Динуидди 10 + 7 передач, Бертанс 9, Бил 7 + 6 передач
Т: Флинн 22, Деккер 18, Драгич 16, Трент 12, Барнс 9 + 7 передач, Ачиува 9 + 10 подборов
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» 99:111 (32:24, 23:29, 29:32, 15:26)
Л: Дэвис 20, Джеймс 17 + 6 потерь, Энтони 13, Браун 11, Уэстбрук 10 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь, Ривз 10
Г: Пул 18, Ли 16 + 9 подборов, Портер 16, Уиггинс 12 + 9 подборов, Пэйтон 12, Бьелица 10
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