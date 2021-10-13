Сын Дональда Трампа отреагировал на скандальную ситуацию с Кайри Ирвингом

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, прокомментировал ситуацию с отстранением игрока «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который отказался вакцинироваться.
«Кайри пожертвовал большим, чем когда-либо жертвовал Каперник!» — написал Трамп-младший в своём «твиттере».
В 2016 году игрок НФЛ Колин Каперник отличился тем, что в знак протеста против полицейского насилия над афроамериканцами отказался вставать под гимн США перед матчами. Вместо этого он стоял на коленях или сидел. Некоторые фанаты посчитали это неуважением к американским традициям. В 2017 году Каперник покинул команду «Сан-Франциско Форти Найнерс» и с тех пор не заключил ни одного контракта.
«Бруклин» отстранил Ирвинга до тех пор, пока он не сможет принимать участие в домашних матчах НБА. Ирвинг не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не сможет полноценно выступать за команду. Для этого баскетболист должен вакцинироваться от коронавируса или надеяться на то, что власти Нью-Йорка смягчат антикоронавирусные меры и позволят спортсменам без прививки посещать объекты в городе.
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