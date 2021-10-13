Андрей Ватутин прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» в Евролиге

Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу подопечных в матче Евролиги с «Зенитом». ЦСКА победил соперника со счётом 77:67.

«О рядовых победах в Евролиге говорить нельзя ни после какого матча. Не важно, выигрываешь ты с разницей в одно, 20 или 30 очков, это высококонкурентное соревнование. Был очень интересный матч с непредсказуемым исходом, и мы, и «Зенит» имеем сложности с травмированными игроками, поэтому уж если о чём и можно говорить, то только не о том, что кто-то выиграл легко и непринуждённо.

Мы уже играем четвёртый раз с «Зенитом» за два месяца, ещё предстоит много матчей, это многосерийное противостояние. С каждым матчем игры становятся интереснее, ещё интереснее будет, когда вернутся в строй травмированные и у нас, и у «Зенита». Обе команды полны амбиций, понятно, что начало сезона. Но, конечно, приятно выиграть первую домашнюю игру.

Я рад, что команда выиграла. Что касается оценки, то у нас командный вид спорта, безусловно, он (Торнике Шенгелия, набравший 33 очка. — Прим. «Чемпионата») блистает. Но сказать, что мы победили благодаря одному Шенгелии, будет неправильно. Стараются все: игроки, тренеры, штаб. Он молодец, но побеждает команда», — цитирует Ватутина ТАСС.