«Нижний Новгород» потерял двух ключевых игроков из-за травм
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Состав «Нижнего Новгорода» на ближайшие матчи лишился двух ключевых игроков — капитана Евгения Бабурина и форварда Антона Астапковича, сообщил клуб на официальном сайте.
Астапкович получил травму во время последнего матча «Нижнего Новгорода» с «Астаной» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Из-за повреждения руки он не смог продолжить игру, а впоследствии обследование показало перелом кости в правой кисти. На днях ему была проведена операция, восстановление после которой займёт около месяца.
Капитану «Нижнего» также потребуется хирургическое вмешательство. У Бабурина была диагностирована грыжа поясничного отдела позвоночника. На паркет он сможет вернуться приблизительно спустя три месяца после операции.
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