Кайри Ирвинг отреагировал на информацию о завершении карьеры после отстранения в «Нетс»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг дал комментарий по поводу своего отстранения. Напомним, из-за отказа от прививки американцу по правилам Нью-Йорка запрещено играть в домашних матчах команды. Клуб принял решение не задействовать баскетболиста во всех встречах предстоящего сезона.
«Не верьте в то, что я завершаю карьеру. Не верьте во всё это. Пытайтесь фильтровать то, что будут говорить до того, как у меня появится шанс выйти на трибуну и высказаться по ситуации. Всё, что говорят сейчас обо мне — неправда. Обратите внимание на то, что происходит в реальном мире. Люди теряют работу из-за этих ограничений, людям приходится делать сложный выбор в своей жизни, что я уважаю», — приводит слова Ирвинга Essentially Sports.
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