«Эта ерунда не для меня». Расселл Уэстбрук высказался о введении новых правил в НБА

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Рассел Уэстрбрук дал комментарий по поводу введения нового правила, касающегося неестественных движений атакующих игроков во время исполнения бросков.
«Эта ерунда не для меня. В меня летит не так много людей во время бросков, так что я буду в порядке», — приводит слова Уэстбрука Essentially Sports.
Напомним, арбитров обучат выявлять и применять правила против неестественных движений игроков с целью инициировать контакт с защитником.
Список приёмов, с которыми лига намерена бороться:
– Бросающий игрок инициирует контакт или наклоняется к защитнику под необычным углом;
– Бросающий игрок выставляет ногу под необычным углом;
– Атакующий игрок внезапно меняет направление движения (вбок / назад) в сторону защитника.
Ожидается, что больше всего от нововведения пострадают защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден и разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг.
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