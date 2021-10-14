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Евролига: «Альба» проиграла «Басконии», «Маккаби» в гостях победил АСВЕЛ

Евролига: «Альба» проиграла «Басконии», «Маккаби» в гостях победил АСВЕЛ
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В Евролиге завершились ещё две встречи регулярного чемпионата. Напомним, в стартовых матчах игрового дня «Зенит» дома победил «Баварию» (79:71), УНИКС разгромно проиграл «Фенербахче» в Турции (41:80).

Немецкая «Альба» на домашней площадке потерпела поражение от испанской «Басконии», встреча завершилась со счётом 76:80 (15:21, 14:31, 18:10, 29:18). После проваленной первой половины встречи хозяева сумели сократить разрыв до минимума, но не смогли догнать соперника. Самым результативным игроком матча стал Люк Сикма (19 очков).

Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2021, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
76 : 80
Баскония
Витория, Испания
Альба: Сикма - 19, Da Silva - 15, Зусман - 9, Ло - 8, Блатт - 6, Смит - 6, Маттиссек - 4, Шнайдер - 4, Делов - 3, Олинде - 2, Никич
Баскония: Фонтеккио - 17, Грейнджер - 15, Костелло - 10, Маринкович - 9, Нноко - 9, Гедрайтис - 8, Болдуин - 4, Седекерскис - 4, Эноч - 4, Баррера, Куруцс

Французский АСВЕЛ дома уступил израильскому «Маккаби», матч закончился со счётом 85:93 (21:25, 21:24, 20:26, 23:18). Гости с каждой четвертью наращивали преимущество, позволив французской команде сократить отставание только в концовке. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Нанналли (25 очков).

Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2021, четверг. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
85 : 93
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
АСВЕЛ: Окобо - 23, Джонс - 14, Гист - 8, Кауди - 8, Ховард - 8, Адетокунбо - 6, Стразель - 6, Лякомб - 5, Осетковски - 5, Фалл - 2, Дьо, Уэнсу
Маккаби Тель-Авив: Нанналли - 25, Рейнольдс - 17, Уилбекин - 13, Эванс - 13, Лессор - 9, Калояро - 8, Деррик Уильямс - 5, Тейлор - 3, Блайзер, ДиБартоломео, Зив, Соркин
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