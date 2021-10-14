Евролига: «Альба» проиграла «Басконии», «Маккаби» в гостях победил АСВЕЛ

В Евролиге завершились ещё две встречи регулярного чемпионата. Напомним, в стартовых матчах игрового дня «Зенит» дома победил «Баварию» (79:71), УНИКС разгромно проиграл «Фенербахче» в Турции (41:80).



Немецкая «Альба» на домашней площадке потерпела поражение от испанской «Басконии», встреча завершилась со счётом 76:80 (15:21, 14:31, 18:10, 29:18). После проваленной первой половины встречи хозяева сумели сократить разрыв до минимума, но не смогли догнать соперника. Самым результативным игроком матча стал Люк Сикма (19 очков).

Французский АСВЕЛ дома уступил израильскому «Маккаби», матч закончился со счётом 85:93 (21:25, 21:24, 20:26, 23:18). Гости с каждой четвертью наращивали преимущество, позволив французской команде сократить отставание только в концовке. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Нанналли (25 очков).