Леброн Джеймс отреагировал на шесть поражений подряд «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал неудачную серию своей команды. Подопечные Фрэнка Вогеля не могут выиграть на протяжении шести предсезонных матчей подряд.
«Нам понадобится определённое время, чтобы стать той командой, к которой все привыкли, заиграть так, как можем. Моменты игровых спадов неизбежны и да, в каких-то ситуациях шаг назад сделать даже необходимо.
Я не могу позволить себе впадать в отчаяние и расстраиваться по причине того, что являюсь лидером команды. Не хочу поддаваться упадническим настроениям и, надеюсь, такой настрой передастся всем остальным членам команды», — цитирует Леброна ESPN.
В течение предсезонной лиги «Лейкерс» поочерёдно проиграли «Бруклину», «Финиксу» (дважды), «Голден Стейт Уорриорз» (дважды) и «Сакраменто».
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