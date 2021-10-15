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Леброн Джеймс отреагировал на шесть поражений подряд «Лейкерс»

Леброн Джеймс отреагировал на шесть поражений подряд «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал неудачную серию своей команды. Подопечные Фрэнка Вогеля не могут выиграть на протяжении шести предсезонных матчей подряд.

«Нам понадобится определённое время, чтобы стать той командой, к которой все привыкли, заиграть так, как можем. Моменты игровых спадов неизбежны и да, в каких-то ситуациях шаг назад сделать даже необходимо.

Я не могу позволить себе впадать в отчаяние и расстраиваться по причине того, что являюсь лидером команды. Не хочу поддаваться упадническим настроениям и, надеюсь, такой настрой передастся всем остальным членам команды», — цитирует Леброна ESPN.

В течение предсезонной лиги «Лейкерс» поочерёдно проиграли «Бруклину», «Финиксу» (дважды), «Голден Стейт Уорриорз» (дважды) и «Сакраменто».

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