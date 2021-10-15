Корстин: Лига ВТБ уделяет много внимания молодёжным проектам и развитию баскетбола в целом

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о важности развития детского баскетбола во время посещения турнира в Красной Пахре, где с 14 по 17 октября в рамках проекта «Быстрый прорыв» соревнуются девочки в возрасте U-10.
«Единая Лига ВТБ — профессиональное соревнование, но в то же время мы уделяем большое внимание молодёжным проектам и развитию баскетбола в целом. С 2013-го Лига проводит чемпионат Молодёжной лиги ВТБ, где представлены игроки не старше 21 года, это наше будущее. В этом году, следуя поручению президента РФ, касающегося развития детского спорта, мы обратили своё внимание на детско-юношеский баскетбол. «Быстрый прорыв» — это первый проект Лиги ВТБ, организованный совместно с Московской федерацией баскетбола. В нём участвуют и девочки, и мальчики.
Сегодня в Красной Пахре проходил уже шестой тур. Хочу отметить, что организация была на высоком уровне, все матчи транслировались в интернете, на играх работали профессиональные судьи, дети получили призы и подарки. Первые отзывы от турнира исключительно положительные, родители и дети в восторге. На этом этапе очень важно, чтобы ребёнок получил соревновательный опыт, показал свои баскетбольные навыки и характер в соперничестве со сверстниками. Лига ВТБ заинтересована в развитии таких проектов, как «Быстрый прорыв», и в дальнейшем по возможности будет поддерживать детско-юношеский баскетбол», — приводит слова Корстин официальный сайт Лиги ВТБ.
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