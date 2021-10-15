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В ЦСКА высказались о потере Торнике Шенгелии на два месяца из-за травмы

В ЦСКА высказались о потере Торнике Шенгелии на два месяца из-за травмы
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что выбывший как минимум на два месяца тяжёлый форвард Торнике Шенгелия может избежать хирургического вмешательства.

«Сейчас специалисты по плечевому суставу из трёх стран обсуждают тактику лечения Торнике: будет оно консервативным или потребуется операция», — приводит слова Ватутина ТАСС.

Шенгелия получил травму правого плечевого сустава в матче третьего тура Евролиги против петербургского «Зенита» (77:67). Позже клуб сообщил, что баскетболист пропустит как минимум два месяца. Шенгелия признавался MVP второго и третьего туров регулярного чемпионата Евролиги, набирая рейтинг эффективности 29 и 37 баллов соответственно в матчах с «Анадолу Эфес» (100:96) и «Зенитом».

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