Кеннет Фарид прокомментировал прибытие в расположение ЦСКА

Американский новобранец московского ЦСКА Кеннет Фарид прокомментировал приезд в расположение московского ЦСКА.



«Я впервые в России. Это новый опыт для меня. Сейчас я немного взволнован. Как я говорил в интервью, которое давал ещё в США, ЦСКА — это команда уровня НБА. Счастлив быть здесь, жду не дождусь возможности выйти на паркет.



Помню, как они взяли чемпионство в Евролиге в 2016-м. Надеюсь, что смогу привнести в игру команды необходимую энергию, магию, радость от игры. И надеюсь на повторение успеха в сезоне 2021/2022», — сказал Фарид в интервью на канале ПБК ЦСКА Москва в YouTube.



Фарид провёл 8 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей.

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