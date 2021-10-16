Определён MVP 4-го тура Евролиги

Центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис стал MVP 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с «Монако» (85:81 ОТ) Дэвис записал себе в актив 27 очков (10/15 двухочковых, 1/2 трёхочковых, 4/5 штрафных), 10 подборов и 4 передачи при рейтинге эффективности 38 баллов. Дэвис реализовал лэй-ап за 2,7 секунды до конца основного времени, благодаря чему «Барселона» спаслась от поражения и вырвала победу в овертайме. Дэвис показал лучшую эффективность среди всех игроков Евролиги в этом сезоне и в четвёртый раз за карьеру стал MVP тура.



В пятёрку лучших игроков тура также вошли центровой «Реала» Уолтер Тавареш (31 балл), форвард «Альбы» Люк Сикма (29 баллов), форвард «Монако» Уилл Томас (28 баллов) и защитник ЦСКА Алексей Швед (25 баллов).

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