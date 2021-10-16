Покинувший «Зенит» игрок отчислен из клуба НБА
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«Денвер Наггетс» отчислил центрового Тарика Блэка, сообщает инсайдер Джей Ди Шоу на своей странице в «Твиттере».
Блэк ранее подписал с «Наггетс» контракт по схеме Exhibit-10. Изначально считалось маловероятным, что центровой попадёт в заявку «Денвера» на регулярный чемпионат НБА. Блэк провёл предыдущие три сезона в Евролиге. В межсезонье центровой был близок к переходу в «Анадолу Эфес», но не смог договориться с турецким клубом и решил попробовать вернуться в НБА.
Блэк летом покинул «Зенит», за который выступал с января этого года. В Единой лиге ВТБ Тарик Блэк набирал в среднем 9,3 очка и 4,7 подбора в 12 матчах, в Евролиге средние показатели американца составили 5,2 очка и 3,5 подбора в 13 играх.
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