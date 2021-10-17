Один из самых травматичных игроков НБА отчислен, ни разу не сыграв за команду

«Хьюстон Рокетс» расторг контракт с защитником Данте Экзамом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



«Рокетс» приобрели австралийца в январе этого года в результате обмена Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс». Экзам не сыграл за команду ни одного матча из-за травмы икроножной мышцы. В сентябре «Хьюстон» объявил о подписании нового контракта с Экзамом. За следующие три сезона защитник мог заработать до 15 млн долларов, но сумма были полностью негаринтированной и не приведёт к поялению «мёртвых денег» в платёжной ведомости техасского клуба. В заявке «Рокетс» осталось 15 игроков с гарантированными контрактами.



До получения травмы в сезоне-2020/2021 Экзам сыграл 6 матчей за «Кливленд Кавальерс», набирая в среднем 3,8 очка, 2,8 подбора и 2,2 передачи.