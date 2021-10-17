Метта Уорлд Пис назвал лучшую версию Скотти Пиппена среди современных звёзд НБА
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Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации Метта Уорлд Пис ответил на вопрос, можно ли сравнивать лёгкого форварда «Лейкерс» Кавая Леонарда с легендарным Майклом Джорданом.
«Не знаю, я точно не вижу Майкла Джордана в Кавае. Скорее, я вижу в Леонарде удивительного игрока, лучшую версию Скотти Пиппена среди всех современных звёзд НБА. Джордана я не вижу. Майкл дёрнулся влево, вправо и убежал от тебя. В нём было столько харизмы, столько моды, он просто… В общем, у Кавая этого нет. В нём я вижу эффективность и попадание в Зал славы», — приводит слова Метта Уорлд Писа The Sports Rush.
Ранее Метта Уорлд Пис назвал топ-5 защитных игроков в истории НБА.
Новость по темеМетта Уорлд Пис назвал топ-5 защитных игроков в истории НБА
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