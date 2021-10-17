Один из лучших оборонительных игроков НБА получил контракт на $ 90 млн
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«Финикс Санз» подписал четырёхлетнее продление контракта на $ 90 млн с лёгким форвардом Микалом Бриджесом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Соглашение с Бриджесом является полностью гарантированным. Бриджес был выбран под 10-м пиком на драфте НБА 2018 года. За три сезона в составе «Санз» баскетболист провёл 227 матчей. В прошлом сезоне он набирал в среднем 13,5 очка, 4,3 подбора, 2,1 передачи, 1,1 перехвата и 0,9 блок-шота. Бриджес считается одним из лучших игроков НБА по защите на периметре.
Ранее «Финикс» не смог договориться о продлении контракта с первым пиком драфта-2018 центровым Деандре Эйтоном. Дедлайн по продлению контрактов новичков класса 2018 года истекает 18 октября.
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