Знаменитый в прошлом баскетболист Айзея Томас сделал самоуверенное заявление о себе, опубликовав фото с Мэджиком Джонсоном. Томас намекнул, что он был единственным топ-баскетболистом, побеждавшим в чемпионате без помощи других звёздных игроков.



«Единственный игрок из топ-50 лучших, который выигрывал подряд чемпионства без помощи других баскетболистов из топ-50. Пусть все знают», — подписал Томас фото со своим участием, где ему противостоит легендарный Мэджик Джонсон.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Томаса.



Айзея Томас был признан самым ценным игроком финальной серии 1990 года. Он 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды был признан самым ценным игроком.



Ранее Томас выступил с жёстким заявлением в адрес Майкла Джордана.