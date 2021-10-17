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Айзея Томас сделал самоуверенное заявление о себе, опубликовав фото с Мэджиком Джонсоном

Айзея Томас сделал самоуверенное заявление о себе, опубликовав фото с Мэджиком Джонсоном
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Знаменитый в прошлом баскетболист Айзея Томас сделал самоуверенное заявление о себе, опубликовав фото с Мэджиком Джонсоном. Томас намекнул, что он был единственным топ-баскетболистом, побеждавшим в чемпионате без помощи других звёздных игроков.

«Единственный игрок из топ-50 лучших, который выигрывал подряд чемпионства без помощи других баскетболистов из топ-50. Пусть все знают», — подписал Томас фото со своим участием, где ему противостоит легендарный Мэджик Джонсон.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Томаса.

Айзея Томас был признан самым ценным игроком финальной серии 1990 года. Он 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды был признан самым ценным игроком.

Ранее Томас выступил с жёстким заявлением в адрес Майкла Джордана.

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