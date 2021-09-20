Айзея Томас: меня тоже били. Просто я не плакал, в отличие от Майкла Джордана

Знаменитый в прошлом баскетболист Айзея Томас рассказал, что во времена его игровой карьеры ему доставалось на площадке не меньше, чем Майклу Джордану.



«Я могу сказать точно, что во времена моей игровой карьеры ни один игрок в НБА не подвергался большему физическому прессингу, чем я. В «Последнем танце» показывают, как игроки «Пистонс» бьют Джордана. Но меня тоже били. Просто я не плакал, в отличие от Майкла Джордана», — приводит слова Томаса Essentially Sports.



Айзея Томас был признан самым ценным игроком финальной серии 1990 года. Он 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды был признан самым ценным игроком.



Ранее Томас объяснил, почему Майкл Джордан хуже Леброна Джеймса, которого он считает лучшим баскетболистом в истории.

Новость по теме Айзея Томас объяснил, почему Майкл Джордан хуже Леброна Джеймса