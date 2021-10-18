Бен Симмонс провёл первую тренировку после возвращения в «Сиксерс», Игроки отреагировали

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс провёл первую тренировку после возвращения в расположение клуба.



Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс пока не может сказать, когда Симмонс сыграет в составе команды.



«Я пока не знаю. Хочу подождать и посмотреть. Симмонс находится в хорошей форме, но все-таки не в игровой. Мы представили его команде, как мы обычно делаем, когда приходит новый игрок, или возвращается старый. Мы сделали это в шутку», — цитирует Риверса Fadeaway World.

Баскетболисты «Филадельфии» Тобиас Харрис и Матисс Тайбулл также высказались о возвращении Симмонса.

«У нас впереди матч-открытие сезона. Это то, на чём мы фокусируемся. Мы все здесь взрослые мужчины. Это не средняя школа, седьмой или восьмой класс: Никто не разбиратся, кто что сделал. Как только мы ступаем на паркет, все мысли только о баскетболе. Так и должно быть. Мы здесь для одной цели: стать лучшей командой и соревноваться, становиться лучше как коллектив. Сложилось ли всё идеально в ситуации Симмонса? Нет. Но мы здесь для того, чтобы делать свою работу, а именно выигрывать матчи на баскетбольной площадки», — заявил Харрис.



«Я сосредоточен исключительно на своей игре», — добавил Тайбулл

