Главный тренер сборной Сербии экстренно госпитализирован
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Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич госпитализирован в Клинический центр Сербии с острой ангиной, сообщает Eurohoops.
«Состояние здоровья Пешича стабильное, но у него острая боль в горле, требующая экстренной госпитализации», — заявил доктор Драган Радованович.
Проблемы со здоровьем Пешича привели к отмене двухдневного тренировочного лагеря, в котором должны были принять участие некоторые сербские баскетболисты из Адриатической лиги. Изначально планировалось, что сборы национальной команды начнутся 18 октября в Белграде.
72-летний Пешич был назначен главным тренером сборной Сербии в конце сентября, сменив Игора Кокошкова. Сербия попала в группу А квалификации чемпионата мира, где сыграет с Латвией, Бельгией и Словакией.
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