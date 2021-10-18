Один из самых перспективных «больших» НБА получил контракт на $ 105 млн
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«Мемфис» подписал четырёхлетнее продление контракта на 105 млн долларов с тяжёлым форвардом Джареном Джексоном-младшим, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Продление вступит в силу с сезона-2022/2023, контракт Джексона является полностью гарантированным. В прошлом сезоне НБА Джексон провёл 12 матчей, набирая 14,0 очка, 5,5 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру. 22-летний баскетболист пропустил значительный период времени, поскольку восстанавливался после разрыва мениска на левом колене.
В сезоне-2019/2020 выбранный под четвёртым пиком драфта-2018 Джексон набирал в среднем 17,4 очка, 4,6 подбора и 1,6 блок-шота, зарекомендовав себя одним из самых перспективных «больших» игроков НБА.
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