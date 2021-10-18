Названы две самых неуважаемых и пять наиболее почитаемых суперзвёзд НБА

Morning Consult провёл опрос по поводу степени увадения болельщиков к звёздам НБА.

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри — самый уважаемый игрок НБА. 67 процентов фанатов сказали, что они «очень» или «в некоторой степени» положительно относятся к двукратному MVP лиги. Только 10 процентов болельщиков назвали своё отношение к Стефене «презрительным».

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (49 процентов) и его коллена по амлуа из «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (48 процентов) заняли второе и третье места. Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис (39 процентов) и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (37) замкнули топ-5 самых уважаемых баскетболистов.

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс и разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг получили 13% положительных отзывов. Репутация Симмонса пострадала после выставления обменого запроса, к Ирвингу стали хуже относиться из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.